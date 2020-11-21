İzmir'de depremzedeler için yapılan geçici konaklama merkezinde sona gelindi

AFAD, İzmir'de inşa edilen 493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İzmir'de inşa edilen 493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelindiği, 23 Kasım Pazartesi depremzedelerin kabul edilmesine başlanacağı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 4 bin 132 artçı sarsıntı meydana geldi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1033 vatandaşın 1028'i taburcu edildi, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 5 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelindi

İzmir'de afetzede vatandaşların geçici barınma ihtiyacının karşılanması için ilk günden itibaren toplam 3 bin 20 çadır kuruldu. Halen il genelindeki 786 çadırda 1791 vatandaş misafir ediliyor.

493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelinirken, 23 Kasım Pazartesi ilk misafirlerin kabul edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, KYK yurtlarında 162, özel yurtlarda 5 olmak üzere 167 depremzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

Deprem bölgesine 59 milyon lira kaynak gönderildi

Deprem bölgesine, çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 33 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 milyon lira olmak üzere toplam 59 milyon lira kaynak aktarıldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 19 bin 500 hasar ihbarı yapılırken, 19 Kasım itibarıyla ödeme tutarı, 45 milyon liraya ulaştı.