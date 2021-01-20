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İzmir'de dondurucu soğukta geceyi banklarda geçiren vatandaşlar yardım bekliyor

İzmir'de sokakta yaşayan iki vatandaş, belediyeye başvuru yaptığını kendisine sıraya alındığının söylendiğini ancak geri dönüşün olmadığını belirtti.
İzmir'de dondurucu soğukta geceyi banklarda geçiren vatandaşlar yardım bekliyor

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle dondurucu soğukla mücadele veren sokakta yaşayan vatandaşlar, kendilerine sıcak bir ortam sağlanmasını istiyor.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte, sokakta kalan bazı vatandaşlar hastane bahçelerindeki banklarda barınmaya çalıştı.

Yaklaşık üç aydır 78 yaşındaki Güler Çakıraka ile hastanelerin banklarında kaldığını ifade eden 68 yaşındaki Reşat Pekanıl, belediyeye başvuru yaptığını kendisine sıraya alındığının söylendiğini ancak geri dönüşün olmadığını belirtti.

Pekanıl, akrabası olan Çakıraka'nın kalp ameliyatı olduğunu ve bahçesinde kaldıkları hastanede kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Salgın nedeniyle içeri almıyorlar. Önceden alıyorlardı. Şimdi almıyorlar. Ayrıca çantam çalındı. İçinde kimliklerim vardı." dedi.

Kentte bulunan hastanelerin bahçelerinde yaklaşık 3 aydır barınmaya çalışan 58 yaşındaki Ali Takım ise kendisine sıcak bir ortam sağlanmasını istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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