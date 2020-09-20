İzmir'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Y. (64), evinde, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Yeniköy Mahallesi yakınlarında zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Bir süredir Tevfik Y.'den haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine Tevfik Y.'nin evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Emekli öğretmenin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİ GASP EDİLMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, Tevfik Y.'ye ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasp edildiğini tespit etti. Tevfik Y.'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi. Jandarma, emekli öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.