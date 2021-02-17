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İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi

İzmir'de dün etkili olan fırtınanın 330 civarında ağaca zarar verdiği, çok sayıda çatı ve tabelanın devrildiği bildirildi.
İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle belediye ekipleri birçok noktada acil durumlara müdahale etti.

Fırtına yüzünden kent genelinde 330 civarında ağaç zarar görürken bunların 197'si tamamen devrildi.

İtfaiye ekipleri, çatı ve tabela uçması, direk ve ağaçların devrilmesi gibi yaklaşık 200 ihbara müdahale etti. Körfezde dalgaların boyunun yükselmesi nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki ahşap iskelelerde hasar oluştu, sahildeki zemin kaplamaları, oyun parkları, gölgelikler zarar gördü.

İzmir İtfaiyesine en fazla ihbar Karşıyaka ilçesinden geldi. İlçede 54 çatı, tabela uçması ve ağaç devrilmesi olayına müdahale edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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