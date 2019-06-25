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İzmir'de feci kaza!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir'de feci kaza!

Kaza, saat 20.00 sıralarında, İzmir- Ankara Caddesi Ören Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu yönüne giden Mustafa Tok (46) yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilin içinde sıkışan yaralılar için ihbarla olay yerine sağlık, 110 AKS, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tok ve aynı aileden anne Firdevs Tok ile oğlu Yusuf Tok'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tok ailesinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle İzmir - Ankara Caddesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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