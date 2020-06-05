  • BIST 109.537
  • Altın 371,146
  • Dolar 6,7432
  • Euro 7,6682
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı04 Haziran 2020 Perşembe 22:38
  • MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi04 Haziran 2020 Perşembe 22:31
  • Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı04 Haziran 2020 Perşembe 22:28
  • Sivas'ta kene ısırması olayları 5 kat arttı04 Haziran 2020 Perşembe 19:55
  • Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' yarın açılıyor04 Haziran 2020 Perşembe 19:46
  • ABD'den son dakika Libya açıklaması04 Haziran 2020 Perşembe 19:37
  • ABD'de siyahi mahkum cezaevinde biber gazı ile öldürüldü04 Haziran 2020 Perşembe 19:28
  • Edirne'de 3 haftadır yeni koronavirüs vakası görülmüyor04 Haziran 2020 Perşembe 19:27
  • Avustralya Başbakanı'na "Çime basma" tepkisi04 Haziran 2020 Perşembe 19:26
  • "3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum"04 Haziran 2020 Perşembe 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti