  • BIST 1.477,020
  • Altın 483,44
  • Dolar 8,3000
  • Euro 9,7800
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

İzmir'de, polisin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün TSK yapılanmasında görevli mahrem imamlar, eyalet sorumlusu ve esnaf yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Örgüt faaliyetlerini yürütmek için, 'temiz' olarak adlandırılan, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiralanan 'Gaybubet evleri'ne baskın yapıldı. Toplam 26 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı olan, aralarında TSK yapılanmasında görevli mahrem imam, eyalet sorumlusu, müzahir kurum çalışanları, ilçe imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanması sorumluları ve sohbet imamlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti01 Eylül 2021 Çarşamba 11:15
  • Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan açıklaması01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
  • Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
  • Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia: İşte listenin tepesindeki isim01 Eylül 2021 Çarşamba 10:15
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • Fenerbahçe Samatta'nın ayrılığını resmen açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • Adalet Bakanı Gül: Reform adımlarıyla başlıyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 10:10
  • Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi01 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
  • Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu01 Eylül 2021 Çarşamba 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti