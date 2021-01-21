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İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 02.37'de, merkez üssü Seferihisar'da açılarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depreme uykularında kalanan vatandaşlardan bazıları, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

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