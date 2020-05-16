  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı

İzmir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "güven huzur uygulaması"nda 10 bin 243 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 57 kişi yakalandı, 3 bin 843 iş yeri denetlendi.
İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 15.00-24.00 saatlerinde 1000 personelle 118 noktada "güven huzur uygulaması" yapıldı.

Polis ekiplerince 2 bin 424 iş yeri kontrol edildi, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari işlem yapıldı.

20 yaş altı 19 kişi, 65 yaş üstü bir kişiye 44 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye de 126 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kontroller esnasında 3 bin 500 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 10 kişi yakalandı.

Ekiplerce, 4 bin 536 araç kontrol edildi, 1038 araca 470 bin 700 lira ceza kesildi, 256 park ve bahçe ile 65 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Jandarmanın uygulamasına 486 personel katıldı
İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "güven huzur uygulaması"na 486 personel katıldı.

Ekiplerce, 6 bin 743 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 6 bin 907 araç ve 1419 işletme kontrol edildi.

20 yaş altı 5 kişiye 1920 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye de 6 bin 272 lira ceza kesildi.

Ekipler, 46 araç sahibine 38 bin 325 lira cezai işlem uyguladı.

Arama kaydı olan 47 kişi yakalandı, 100 mermi, 6 gram metamfetamin ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:19
  • Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:12
  • Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
  • 3 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
  • Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
  • İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 16 MAYIS16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti