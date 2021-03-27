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İzmir'de hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İzmir'de hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta A.Y. (24) ile birlikte yaşadığı S.Ü. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, yanındaki bıçakla S.Ü'yü bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ü, hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ü'nün 5 aylık hamile olduğu, bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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