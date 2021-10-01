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İzmir'de hamile kadını, polis hastaneye yetiştirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde doğum yapmak üzere hastaneye giderken trafikte kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.
İzmir'de hamile kadını, polis hastaneye yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde devriye görevini yerine getiren Karabağlar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibi, bir vatandaş durdurdu.

Eşinin doğum sancısı nedeniyle hastaneye gitmeye çalıştıklarını belirten Metin Bülbül, "Çeşme'den geldik. Eşim doğum yapacak ancak çok trafik var. Yardım eder misiniz?" diyerek polisten yardım istedi.

Ekipte bulunan komiser yardımcısı A.K. ile polis memuru S.F, siren çalarak yolu açtı. Ekipler, doğum yapmak üzere olan kadını hastaneye ulaştırdı.

Özel bir hastanede doğum yapan Dilber Bülbül, "Ata Berk" ismi verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

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