İzmir'de HDP binasına girerek 1 kişiyi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi..
HDP İzmir İl Başkanlığı'na girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şühpeli, adliyeye sevk edildi.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.