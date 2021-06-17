İzmir'de HDP binasında silah sesleri! Ekipler alarma geçti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA muhabiri Tolga Tahçı, İzmir'deki HDP il binasında yaşanan olayın detaylarını anlattı:

Kimliğini bilmediğimiz bir kişi girdi. İddiaya göre sandalye ve yangın tüpü ile camı kırdı, ardından da ateş etmeye başladı. Yaya ve araç girişine izin verilmedi. Salgın kendisi teslim oldu ve gözaltına alındı

İzmirde HDP binasında silah sesleri Ekipler alarma geçti

Burası İzmir'in iş merkezlerinden bir tanesi Özel kuruluşlar ve devlet kurumları var. İzmir Fuarı'na da yakın noktada. Otobüs ve tramvayın kullanıldığı güzergahın önünden geçtiği nokta.

HDP katı boş değil orada da gün içinde partililer, çalışanları oluyor.

Şu anda gazeteciler ve güvenlik güçleri dışında bölgede fazla bir insan yok, yaklaştırılmıyorlar.

"SALDIRGAN 35-40 YAŞLARINDA BİR ERKEK"

Olay yeri inceleme ekipleri binada ve caddede çalışmalar yapıyor. Vatandaşların yaklaşmasına kesinlikle müsaade edilmiyor. Saldırganın kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı henüz. Saldırgan 35-40 yaşlarında tahminimize göre, sakallı bir erkek... Geniş güvenlik önlemleri arasında binadan çıkarıldı.

Olay çok hızlı gerçekleştiği için görgü tanıkları ne olduğunu anlayamadıklarını ve hemen kaçtıklarını söyledi. Çevrede de büyük bir paniğe neden oldu. İzmir'in göbeğinde silah sesi duydukları için panikle kaçıştılar.

HDP'li yetkililer geldi, İl Emniyet Müdürü ile konuştular.

Vatandaşlar bu binada yakınları olduğunu söyleyip buraya girmek istiyorlar ama tedbir gereğince polis ekipleri tarafından alınmıyor.