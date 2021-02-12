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İzmir'de hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Çeşme'de 16 kişinin yaralanmasına neden olan ve çok sayıda araç, tekne ile evde hasar oluşturan hortumun etkileri havadan görüntülendi.
İzmir'de hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü.

Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

Olay
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi vincin devrilmesi sonucu yaralanmış, çok sayıda araç ve tekne ile evde hasar oluşmuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin ayağında kırık olduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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