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İzmir'de hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde, hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen geçmeye çalıştığı alt geçitte sıkıştı. Polis, gerekli önlemleri aldıktan sonra TIR'ın kurtarılması için çalışma başlattı.
İzmir'de hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

Saat 15.00 sıralarında, S.D. idaresindeki 01 BH 186 plakalı hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen Konak alt geçidinden geçmek istedi. Ancak sürücü köprünün yüksekliğini hesaba katmayınca TIR köprüye sıkıştı.

TIR'ın kasasında yüklü olan hurda aracın parçaları etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli önlemi aldıktan sonra, TIR'ın kurtarılması için vinç çağırdı.


TIR'ın sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar sürerken, trafikte aksamalar yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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