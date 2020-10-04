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İzmir'de iki grup arasında silahlı bıçaklı - kavga: 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı - bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor. 
İzmir'de iki grup arasında silahlı bıçaklı - kavga: 3 yaralı

Olay, saat 00.15 sıralarında ilçeye bağlı Ulubatlı Mahallesi 2755 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Müslüm A., Selahattin Ö. ve Onur U., sokakta Ekrem K., Mert K. ve Serkan B. ile bir araya geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve Selahattin Ö. silahla, Onur U. ise aldığı bıçak darbesiyle  yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Müslüm A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Serkan B. polis ekiplerince suç aleti olduğu düşünülen pompalı tüfekle yakalanırken, Ekrem K. ile Mert K. ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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