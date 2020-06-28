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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kavga sonucu silahlı çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek bir anda kavgaya dönmesi sonucu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada Doğukan K. ve Mehmet K. isimli baba oğul ve husumetlileri Oğuzhan K., Baran K. ve Kadir K. isimli şahıslar yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahısları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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