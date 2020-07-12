  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

İzmir'de inşaat kazısında 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları bulundu

İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu.
İzmir'de inşaat kazısında 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları bulundu

İzmir'in Alsancak semtine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı. 

Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı.

Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.

Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı.

Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.

insa-mezar2.jpeg

Bölge sit alanı ilan edildi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların "alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması", "Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması" nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi.

İzmir Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.

Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.

- Alsancak semtinde bir binanın inşaatı sırasında Roma Dönemi'ne ait lahde rastlanması üzerine bölge 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi 
- Seramik ve taç olarak bilinen altın diadem parçalarının bulunduğu mezarın 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi12 Temmuz 2020 Pazar 11:15
  • Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'12 Temmuz 2020 Pazar 10:58
  • Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor12 Temmuz 2020 Pazar 10:57
  • PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu12 Temmuz 2020 Pazar 10:33
  • İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor12 Temmuz 2020 Pazar 10:29
  • Edirne'de fotoğraf tutkunları ayçiçeği tarlasında bir araya geldi12 Temmuz 2020 Pazar 10:21
  • Tuzla'da hareketli dakikalar12 Temmuz 2020 Pazar 10:17
  • Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi 17-29 Temmuz'da ödenecek12 Temmuz 2020 Pazar 09:51
  • Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı12 Temmuz 2020 Pazar 09:50
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Temmuz 2020 Pazar 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti