İzmir'de jandarmadan tombalacılara gece baskını

İzmir'de 8 farklı adrese jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 milyon 646 bin 421 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı adreslerinde tombala oynandığı istihbaratı alması üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bornova ilçesinde bulunan Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmekten cezai işlem uygulandı.

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı olması dikkat çekti.

Söz konusu panoda filmde Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı "Sabri Abi" ile Ebubekir Öztürk'ün canlandırdığı "Ganyotçu" karakterlerinin fotoğrafları da yer aldı.

Depoda ayrıca olası bir baskında kişilerin kaçması için duvarda bulunan bir içecek dolabının arkasında gizli bir kapının olduğunu jandarma tarafından fark edildi.

Jandarma kumar oynayanları pencerelerden kaçarken yakaladı

Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir mekana düzenlenen operasyonda 98 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin düzenlediği baskın sırasında kumar oynayan kişilerin pencereden kaçtığı görüldü.

Gökdere Mahallesi'nde ise 4 katlı bir binada kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları operasyonda 100 kişiye cezai işlem uyguladı.

Operasyonlarda kumar oynarken suç üstü yakalanan 276 kişiye 368 bin 736 lira, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 333 kişiye 67 bin 932 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişiye 1 milyon 231 bin 495 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 275 kişiye 953 bin 975 lira, kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran 7 kişiye 24 bin 283 lira olmak üzere toplamda 2 milyon 646 bin 421 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kumar oynayanlar arasında bulunan M.K'nin genel bilgi tarama sorgusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arama kaydığının olduğu tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda kumar oynamakta kullanılan materyale el konuldu.