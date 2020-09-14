  • BIST 1.108
  • Altın 468,787
  • Dolar 7,4779
  • Euro 8,8748
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

İzmir'de kabus evi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A. (41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan A.A.’nın olaydan bir saat sonra çıkan yangın nedeniyle evi de kül oldu.
İzmir'de kabus evi

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'yı gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A., ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili başlattı. 

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI 

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu14 Eylül 2020 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Eylül 2020 Pazartesi 09:21
  • Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü14 Eylül 2020 Pazartesi 09:15
  • Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti14 Eylül 2020 Pazartesi 09:14
  • Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:14
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:12
  • TÜBİTAK 11 personel alacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:10
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis'in limana dönmesi rutin bir faaliyet14 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
  • TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyecek14 Eylül 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti