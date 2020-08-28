  • BIST 1.110
  • Altın 460,690
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7054
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu.
İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'da görevli bir doktor koronavirüs nedeniyle öldü28 Ağustos 2020 Cuma 09:37
  • Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş boğuldu28 Ağustos 2020 Cuma 09:35
  • Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi28 Ağustos 2020 Cuma 09:35
  • Ceyhan'da akılalmaz cinayet: 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi acil önündeki ambulansta öldürüldü28 Ağustos 2020 Cuma 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Ağustos 2020 Cuma 09:11
  • TEM'de kamyonet takla attı: 1'i ağır 3 yaralı28 Ağustos 2020 Cuma 09:09
  • İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu28 Ağustos 2020 Cuma 09:08
  • Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 2 ölü, 12 yaralı28 Ağustos 2020 Cuma 09:06
  • FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı28 Ağustos 2020 Cuma 09:06
  • Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu28 Ağustos 2020 Cuma 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti