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İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü.
İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli yönüne giden 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN MASKE 

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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