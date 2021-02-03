  • BIST 1.521
  • Altın 421,769
  • Dolar 7,1489
  • Euro 8,5916
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda kent merkezine metrekareye 155 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü

Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 24 saatlik sürede, Bayraklı'ya 144, Bornova'ya 137, Menderes'e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Şubat ayı ortalamasının kent genelinde 102 kilogram olduğunu belirten Öztürk, "Aylık ortalama yağışın bir buçuk katı 24 saatte yağdı." dedi.

Konak ilçesinde dün metrekareye düşen yağışın 124, bugün ise 31 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Öztürk, "İzmir'in günlük yağış rekoru 29 Eylül 2006'da 145 kilogram olarak kayıtlara geçmişti. İki günü topladığımızda bu rekoru geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi03 Şubat 2021 Çarşamba 12:49
  • İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü03 Şubat 2021 Çarşamba 12:48
  • G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:35
  • Biden’ın ekibinde Yahudi kökenlilerin fazla olması İsrail basınında geniş yer buldu03 Şubat 2021 Çarşamba 11:34
  • Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında 112 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi03 Şubat 2021 Çarşamba 11:32
  • İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi03 Şubat 2021 Çarşamba 11:31
  • Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:31
  • Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:30
  • 'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'03 Şubat 2021 Çarşamba 11:22
  • İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti