  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
» »

İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza

İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza
İzmir'in Bayraklı ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti. Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. Baskında yakalananlar görüntülenmemek için yüzlerini kapatarak, masaların altına saklandı. Ekipler 29 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı. Ekiplerce hem iş yerine hem de kural ihlali yapan 29 kişiye toplam 222 bin 700 lira ceza kesildi. Öte yandan, kurallara uymayan mekanın mühürleneceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza
İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza
Beykoz'da feci kaza kamerada; kamyonet otomobile böyle çarptı
Beykoz'da feci kaza kamerada; kamyonet otomobile böyle çarptı
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Otogarda patlayıcı bırakan şüpheliler güvenlik kamerasında
Otogarda patlayıcı bırakan şüpheliler güvenlik kamerasında
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
Son Eklenen Videolar
Trafikte dört nala koşan at, çok sayıda araçta hasara neden oldu
Trafikte dört nala koşan at, çok sayıda araçta hasara neden oldu
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Arnavutköy'de iki duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 
Arnavutköy'de iki duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu
8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti