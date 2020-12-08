İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 581 bin TL ceza kesildi

İZMİR'de, alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan koronavirüs denetimlerinde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 10 iş yerine 33 bin 300 lira, maske zorunluluğuna uymayan 609 kişiye ise 548 bin 100 lira idari para cezası

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürerken, İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kent genelinde yapılan denetimlerle ilgili İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetimlere 368 denetim ekibi ile 961 personel katıldı. Tedbirler kapsamında 24 alışveriş merkezi ile 5 bin 318 iş yeri denetlendi. 10 iş yerine koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 33 bin 300 lira para cezası kesilirken, 2 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca, maske zorunluluğuna uymayan 609 kişiye 548 bin 100 lira para cezası kesildi, 4 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler kendi sağlığınız için lütfen uyarıları dikkate alın. Kendi sağlığınız için kalabalık ortamlardan uzak durun. Kendi sağlığınız için toplu ulaşım araçlarında kural dışı uygulamalara müdahale edin. Lütfen" ifadesini kullandı.

Toplu ulaşım araçları denetimlerinin sıklaştırılacağını belirten Köşger, "Bugünden itibaren ayrımsız tüm toplu ulaşım araçlarında daha sıkı denetim yapacağız. Lütfen kurallara uyma konusunda siz de daha duyarlı olun" uyarısında bulundu.