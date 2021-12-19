İzmir'de maden ocağında göçük

Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 56 işçinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

GRİZ PATLAMASI OLDUĞU AÇIKLANDI

Griz patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa’dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Madende 50’ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

45 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma’daki madenlere çok yakın bulunuyor.

BAKAN KOCA: "45 YARALIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Meydana gelen göçüğün ardından, maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamadaşu ifadelere yer verildi:

"İzmir’in Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40’da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz."

MİLLETVEKİLİ NECİP NASIR: "56 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ"

Kınık, Bergama ve Soma’da hastanelerde tedavi gören madencileri ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nasır, "Yaralılarımızın bulunduğu bütün hastaneleri, belediye başkanlarımızla birlikte dolaştık. Hamdolsun durumu ağır olan bir vatandaşımız yoktur. Olayla ilgili tahkikatlara devam edilmektedir. Meydana gelen olaydan ötürü 56 vatandaşımızın etkilendi. Bunlardan 15’i Bergama, 13’ü Kınık ve 32’si de Soma Devlet Hastanesinde tedavi görmekte. 2 kardeşimiz de tedbiren, yanıklarda iz kalmaması amacıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan bazı kardeşlerimiz tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Çok şükür ağır yanığı bulunan ya da ağır yaralı olan herhangi bir vatandaşımız yok. Tahmin ediyorum ki, sabah saatlerine kadar büyük kısmı da taburcu olacaktır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

İHMAL ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Olayda ihmal olup olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunan Nasır, "Orada olayı yaşayan kardeşlerimizle de görüştük. İlgili adli makamlarla da çalışma yürütülüyor. Olay hakkında adli soruşturma başlatılmış durumda" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN DOĞRUER: "CAN KAYBI YAŞANMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "İlçemizde bulunan özel bir maden firmasında yaşanan kaza ile ilgili 56 vatandaşımız etkilendi. Sayın vekilimizin dediği gibi 2 vatandaşımız İzmir’deki hastaneye sevk edildi. Bu vatandaşlarımızın da yanık izi kalmaması için tedbiren sevki gerçekleştirilmiştir. Hafif ve orta derece yanıkları bulunan vatandaşlarımız, tedavilerinin ardından evlerine taburcu edildi. Tedbiren Kınık, Bergama ve Soma Devlet Hastanelerinde yatan hastalarımız mevcut. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

BAŞKAN KOŞTU: "YATAKTA TEDAVİ GÖRENLER YARIN TABURCU EDİLECEK"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, "Çok şükür bu kazada herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yaralı 56 vatandaşımızdan ayakta tedavisi görenler taburcu edildi. Yatakta tedavisi görenler de yarın taburcu olacaklar. Umarım bu tarz kazalar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.