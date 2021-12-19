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İzmir'de maden ocağındaki kazada 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazada 45 işçi yaralandı.
İzmir'de maden ocağındaki kazada 45 işçi yaralandı

Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Köşger, yaralıların Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığını bildirdi.İzmir'de maden ocağındaki göçükte 45 işçi yaralandı

Bakan Dönmez, göçükte can kaybı olmadığını bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Madendeki göçüğe ilişkin son bilgileri paylaşan Dönmez, "Can kaybımız yok. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı 
Maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Maden şirketinden açıklama
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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