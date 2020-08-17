İzmir'de, makilik alanda yangın

Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Pınarcık köyü civarındaki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopteri ile 3 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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