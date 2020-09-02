İzmir'de mescide pompalı tüfekle saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.