  • BIST 1.086
  • Altın 464,518
  • Dolar 7,3575
  • Euro 8,7363
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
» »

İzmir'de mescide pompalı tüfekle saldırı

İzmir'de mescide pompalı tüfekle saldırı
İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6773 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak mescide, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu mescidin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İzmir'de mescide pompalı tüfekle saldırı
İzmir'de mescide pompalı tüfekle saldırı
30 Ağustos'a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı
30 Ağustos'a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı
Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
Büyük zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazıldı
Büyük zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazıldı
Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki
Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki
Son Eklenen Videolar
MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Dört ayaklı robot 'Arat' geliştirilmeye devam ediyor
Dört ayaklı robot 'Arat' geliştirilmeye devam ediyor
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı
İstanbul'da tramvayla halk otobüsü çarpıştı
İstanbul'da tramvayla halk otobüsü çarpıştı
Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti