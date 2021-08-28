İzmir'de metro ve tramvay çalışanları uzayan TİS görüşmelerine karşı eylem başlattı

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Giral, metro ve tramvayda toplamda 630 çalışanı kapsayan TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını, bu yüzden çalışanlarıyla sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 250 çalışanın asgari ücret aldığını, eğitim ve yakacak gibi sosyal yardımlarda diğer belediye şirketleriyle aralarında büyük farklar bulunduğunu ileri süren Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, emekçilerin ücretlerini eşitleyeceği yönündeki sözlerinin TİS görüşmelerinde hayat bulamadığını savundu.

Kendilerine sunulan tekliflerle bir anlaşmaya varılamayacağını dile getiren Giral, "Son arabulucu tutanak teslim süresi bitti, genel merkezimize teslim edildi, bu saatten sonra 60 günlük grev süremiz başlıyor. Grev kararını istediğimiz tarihte alabiliriz. Grev tarihi aldıktan sonra da bu 60 günlük süre içerisinde 1 hafta önceden bildirmek kaydıyla işverene grev tarihini açıklayabiliriz." dedi.

Metro ve travmayda toplam 630 çalışan olduğunu anımsatan Giral, şunları kaydetti:

"Haklı mücadelemizi kendilerine iletmek ve tepkimizi göstermek için arabulucu sürecinde toplu sözleşme bitene kadar sakal bırakacağız dedik. Uzlaşı sağlamayınca üyemiz olan 630 çalışanla sivil kıyafet eylemi başlattık. Toplu sözleşmemiz ne zaman biterse o zaman normale döneceğiz.

Amacımız İzmir halkını mağdur etmek değil. Sonuçta grevde işçi de maaşını almıyor, mağdur oluyor. Bıçak kemiğe dayandı, ücretler çok düşük. Metro çalışanı da diğer şirket çalışanları gibi karnını doyurmak istiyor. Evine ekmek götürmek istiyor."