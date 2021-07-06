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İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre dönüş yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı. Kazada, motosiklette bulunan polis memuru U.G. (38) ile sürücü arkadaşı M.A. (34) yaralandı.
İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.K idaresindeki 06 CIM 870 plakalı otomobil caddede dönüş yapmak istediği sırada, M.A.'nın kullandığı 35 ATY 190 plakalı motosiklet, otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu konumunda bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen U.G. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.G. ve M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.G. ve M.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polis memuru U.G.'nin ise istirahatli olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.H.K. da ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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