  • BIST 1.389
  • Altın 465,004
  • Dolar 7,8327
  • Euro 9,5251
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

İzmir'de olası depremlerin büyüklüğü ve tekrarlama aralıkları araştırıldı

İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceğinin jeodezik yöntemlerle hesaplandığı bildirildi.
İzmir'de olası depremlerin büyüklüğü ve tekrarlama aralıkları araştırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelebilecek depremlerin büyüklükleri ile bunların tekrarlama aralıklarına yönelik araştırma yaptıklarını belirterek, "İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) geomatik, jeoloji ve jeofizik mühendisliği bölümlerinden 7 akademisyenin katımıyla yapılan araştırma sonuçlarına yönelik yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Sözbilir, çalışmanın TÜBİTAK Yer Bilimleri Dergisinde yayınlandığını aktardı.

Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bölgede 1909'da 6 büyüklüğündeki Foça, 1928'de 6,5 büyüklüğündeki Torbalı, 1939'da 6,6 büyüklüğündeki Dikili, 1949'da 6,6 Sakız-Karaburun ve 1992'deki 6 büyüklüğündeki Doğanbey depreminin gerçekleşmiş olması nedeniyle İzmir-Karaburun çevresindeki faylarda 6 ile 7 büyüklüğüne varabilecek depremlerin tekrarlama periyoduna girdiğimizi söyleyebiliriz.

İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır."

Bu verilerin İzmir'in depreme hazırlık çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini gösterdiğini, deprem master planlarının bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini aktaran Sözbilir, "Kentsel dönüşümün doğal afet riskine göre planlanması ve diri faylarla yapı etkileşimini ortaya koyan yapı stokunun saptanması hayati derecede önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, 3 yıl süren ve GPS istasyonlarının da kullanıldığı araştırmada Prof.Dr. Bahadır Aktuğ, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ve Doç.Dr. Çağlar Özkaymak ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri Eda Esma Eyübağıl, Halil İbrahim Solak ile Umre Selin Kavak'ın yer aldığını da bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri Mardin'de görev başında15 Aralık 2020 Salı 12:41
  • İhraç edilen 4 eski Yargıtay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak15 Aralık 2020 Salı 11:45
  • Ankara'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk15 Aralık 2020 Salı 11:28
  • Eski eşinin saldırına uğrayan Kader: Ölmek istemiyorum15 Aralık 2020 Salı 11:27
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete girecek15 Aralık 2020 Salı 11:15
  • Mazot dökülen yolda zincirleme kaza15 Aralık 2020 Salı 11:14
  • Akşam mantar yiyen 4 kişilik aile, sabah baygın bulundu15 Aralık 2020 Salı 11:09
  • Mardin'de PKK'ya operasyonda ağır darbe15 Aralık 2020 Salı 10:48
  • Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı15 Aralık 2020 Salı 10:43
  • MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti15 Aralık 2020 Salı 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti