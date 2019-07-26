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İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın

İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, 12 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. 

Ekipler yangına müdahale ederken yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

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