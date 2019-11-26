İzmir'de patlama

İzmir’de bir varil fabrikasında patlama meydana geldi.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir varil fabrikasında saat 21.00 sıralarında patlama gerçekleşti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama esnasında bahçede bulunan işçiler olayı itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Büyük korkuya neden olan patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı patlamada fabrikada maddi hasar meydana geldi.