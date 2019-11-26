  • BIST 105.382
  • Altın 268,424
  • Dolar 5,7328
  • Euro 6,3178
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

İzmir'de patlama

İzmir’de bir varil fabrikasında patlama meydana geldi.
İzmir'de patlama

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir varil fabrikasında saat 21.00 sıralarında patlama gerçekleşti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama esnasında bahçede bulunan işçiler olayı itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Büyük korkuya neden olan patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı patlamada fabrikada maddi hasar meydana geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ soruşturmasında 7 şpheli itirafçı oldu25 Kasım 2019 Pazartesi 23:42
  • Uber lisansı Londra’da da iptal edildi25 Kasım 2019 Pazartesi 23:42
  • Güleda cinayetinde kan donduran detaylar25 Kasım 2019 Pazartesi 23:34
  • Terör örgütüne son yılların en büyük darbesi25 Kasım 2019 Pazartesi 23:33
  • Bakan Ersoy, küçük Abdulselam'ın hayalini gerçekleştirdi25 Kasım 2019 Pazartesi 23:31
  • TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı öldürüldü25 Kasım 2019 Pazartesi 23:29
  • İzmir'de suya zam25 Kasım 2019 Pazartesi 23:28
  • Türkiye ve Katar'dan ortak bildiri25 Kasım 2019 Pazartesi 23:27
  • Kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu25 Kasım 2019 Pazartesi 16:28
  • Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonu çalındı25 Kasım 2019 Pazartesi 16:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti