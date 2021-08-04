  • BIST 1.414,850
  • Altın 489,34
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9850
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKAOGM: 5 ildeki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
»

İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı.
İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu

Yeşillik Caddesi Karabağlar Polis Merkezi önünde, hırsızlık ihbarına giden 35 A 79330 plakalı polis aracı, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yeşillik Caddesi'nden Konak istikametine giden 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı.

Takla attıktan sonra duran polis otosunda komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile polis memuru İbrahim Okçu sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracı keserek iki polisi çıkardı.

Komiser yardımcısı Şahin, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, polis memuru Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Okçu kurtarılamadı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne hastaneye gelerek bilgi aldı.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu03 Ağustos 2021 Salı 07:42
  • Adana'da tefeci operasyonu03 Ağustos 2021 Salı 07:39
  • 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü; 2 tutuklama03 Ağustos 2021 Salı 00:10
  • Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü03 Ağustos 2021 Salı 00:06
  • İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı03 Ağustos 2021 Salı 00:04
  • Datça'da 72 kaçak göçmen yakalandı03 Ağustos 2021 Salı 00:00
  • Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:58
  • Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:32
  • 4 yıl önce babasını, şimdi de ağabeyini öldürdü02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:26
  • 7 kişinin cinayet şüphelisi aranıyor, 14 kişi gözaltında 01 Ağustos 2021 Pazar 14:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti