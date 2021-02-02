İzmir'de rekor yağışla birlikte barajlar bir gecede doldu

TARİHİN rekor yağışlarından birinin yaşandığı İzmir'de barajlardaki su miktarı bir gecede dikkat çekici ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50’ye ulaştı.

İzmir’de rekor yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi. Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı’ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı’da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı. Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70’e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.