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İzmir'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bir ağaç şiddetli rüzgar yüzünden elektrik tellerinin üzerine devrildi.
İzmir'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Araçlar kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Mavişehir Mahallesi'nde vatandaşlar araçlarını kaldırımlara ve yoldan yüksek yerlere park etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bornova ilçesi 7320 Sokak'ta da rüzgar nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Tellerde oluşan hasar yüzünden bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek tellerin üzerinden kaldırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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