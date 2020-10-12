  • BIST 1.179
  • Altın 486,566
  • Dolar 7,8762
  • Euro 9,2919
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.  Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı. Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ustası, gerçek 'Kars kaşarı'nın nasıl anlaşılacağını anlattı10 Ekim 2020 Cumartesi 09:45
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar10 Ekim 2020 Cumartesi 09:30
  • Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü09 Ekim 2020 Cuma 13:17
  • Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik09 Ekim 2020 Cuma 12:46
  • Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi09 Ekim 2020 Cuma 11:14
  • Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin09 Ekim 2020 Cuma 10:17
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar09 Ekim 2020 Cuma 08:59
  • Ceyhan açıkladı: Zannettiğimizden daha yakın08 Ekim 2020 Perşembe 10:24
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Ekim 2020 Perşembe 09:02
  • Kovid-19 aşısının denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde başlandı07 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti