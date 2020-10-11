  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, 4 kişinin daha tedavi altına alındığı öğrenildi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi

Alınan bilgiye göre, İzmir'de 9 Ekim Cuma günü metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) kurtarılamadı.

Kanatlıer ve Karaoğlan'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 7 ölü, 33 yaralı11 Ekim 2020 Pazar 09:32
  • Eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısına çıkacak11 Ekim 2020 Pazar 09:28
  • Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı11 Ekim 2020 Pazar 09:27
  • Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı11 Ekim 2020 Pazar 09:24
  • Soylu: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği değerlendirmeleri provokasyondur11 Ekim 2020 Pazar 09:23
  • Başkentte FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli gözaltına alındı11 Ekim 2020 Pazar 09:22
  • Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü11 Ekim 2020 Pazar 09:21
  • Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı11 Ekim 2020 Pazar 09:15
  • Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı10 Ekim 2020 Cumartesi 23:06
  • TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti10 Ekim 2020 Cumartesi 23:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti