İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçları kökünden söktü

İZMİR'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, Bornova ilçesinde 6 ağaç kökünden söküldü. Buca'da ise 45'e yakın ağaç devrildi.