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İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor

Menderes'te sel sularına kapılan araçtaki 1 kişinin cesedi bulundu. Balçova'da, yağmur sularının sürüklediği toprak, sanayi sitesindeki yolları ve iş yerlerini kapladı. Kentte, son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma yükseldi.
İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor

İzmir'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetlenen sağanağın yol açtığı zarar büyüyor.

Menderes'e gitmekte olan otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan'ın cenazesi 2 kilometre aşağıda bulundu. Aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ü (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Akçaköy, Dereköy, Küner, Develi ve Altıntepe mahallerinde dere taşması sebebiyle bazı evler tahliye edildi.

Sel suları toprağı sanayi sitesine sürükledi
Balçova ilçesinde ise yağmur suları, yamaçtaki toprakları sanayi sitesine kadar sürükledi. Selin sürüklediği toprak, bir sitedeki iş yerlerine kadar ulaştı, yollar kapandı. Sitedeki bazı araçlar da çamura saplandı.

Ayrıca kuvvetli yağış, Çetin Emeç Mahallesi Yahya Deresi'nde taşkına yol açtı.

Balçova Belediyesi dere taşması ve dağdan gelen yağmur suları nedeniyle iki mahallede sorun yaşandığını, 50 civarında ev ve iş yeri ile 40 araçta hasar meydana geldiğini duyurdu.

Deniz ve ulaşımdaki son durum
Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu.

Körfezin iki yakasını bağlayan Altınyol'un Turan mevkisinde, Karşıyaka'dan Konak yönüne ulaşım, su baskını nedeniyle sağlanamıyor. 

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi'nin su basması nedeniyle ulaşıma kapanan kısımlarında, suyun çekilmesiyle trafik akışı yeniden başladı.

Trafik akışının sağlanması için emniyet ve belediye ekipleri kentin çeşitli noktalarında önlemler aldı.

Metrekareye 142 kilogram yağış düştü
İzmir'de kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı. 

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 14 saatte İzmir'in merkezinde metrekareye 142, Bayraklı'da 129, Balçova'da 109, Menderes'te 103, Bornova'da 87, Buca'da 81, Kemalpaşa'da 65 kilogram yağış düştü.

İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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