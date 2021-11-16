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İzmir'de silahla kavga: Olay anları kamerada, 10 gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan, pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada çevredeki araçlarda hasar oluştu.
İzmir'de silahla kavga: Olay anları kamerada, 10 gözaltı

Olay, saat 17.00 sıralarında Gediz Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, pompalı tüfekle ve tabancalarla sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterle de takip edilen olayda 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; bir grubun, duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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