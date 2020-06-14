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İzmir’de sokak ortasında cinayet

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İzmir’de sokak ortasında cinayet

Karabağlar'a bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre H.İ.B ve M.B. dün gece saatlerinde Ferman Kaplan ile karşılaştı. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ferman Kaplan, H.İ.B. ve M.B. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.İ.B. ile M.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaplan ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.İ.B. ve M.B. ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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