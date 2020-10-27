İzmir'de Spor Zirvesi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verdiği “İzmir Buluşmaları”na, ‘Spor Zirvesi’ ile yeniden start verdi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’in takımın deplasman maçı olması nedeniyle katılamadığı buluşmaya, AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TBMM Meclis İdare Amiri ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı. İzmir’in spor alanındaki yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve bundan sonraki yol haritasının tartışıldığı buluşmada önemli mesajlar verildi. Toplantıda kulüp başkanları eksiklerini ve tespitlerini aktarırken, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in spor camiasıyla her zaman iç içe ve omuz omuza olduklarını ifade etti. Milletvekilleri Kaya ve Özalan da yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler vererek, sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini aktardı.

"KARŞIYAKA İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

İzmir’in spor yatırımlarını ve pandemi nedeniyle zorluk yaşayan kulüplerin durumlarını masaya yatırmak için bir araya geldiklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, “AK Parti döneminin spor yatırımları tartışılamaz boyutta. İzmir de bu alanda nasibini aldı. Sözlerimizi bir bir tuttuk. Tutuyoruz. Göztepe’ye harika bir stat kazandırdık. Alsancak Stadı’nda sona yaklaştık. Karşıyaka için çabalıyoruz. Sporda da parmakla gösterilen Karşıyaka’yı, kendisine yakışır bir statla buluşturmakta kararlıyız. Profesyonel ve amatör kulüplerimizi ayırt etmeden kucaklıyoruz. Amatör kulüplerimize ücret ve sosyal güvence destekleri veriyoruz. Spor camiamızla dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. İzmir spor alanında da markadır ve şehrimizi bu alanda küme düşürmeyeceğiz. Biz yatırımlarımızı sürdürmeye hazırız. Yerelde karşımıza çıkarılan engelleri de aşmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

KULÜP BAŞKANLARINDAN TEŞEKKÜR

Kulüp başkanları bu buluşmadan duydukları memnuniyeti aktararak, İzmir’de AK Parti kanadında il başkanı, milletvekilleri, son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a her aradıklarında ulaşabildiklerini belirtti, çözüm odaklı yaklaşım için teşekkür etti. AK Parti döneminde spora yapılan yatırımların, modern stat ve tesislerin fark yarattığını söyleyen başkanlar; amatör liglere verilen devlet desteğinin öneminin altını çizerek bu türlü toplantıların İzmir sporuna katkısının büyük olduğunu ifade etti. Eksiklerin giderilmesi konusunda karşılıklı istişarenin son derece yararlı olduğunu ve İzmir sporunun gelişmesi noktasında verim sağladığını belirten kulüp başkanları, bu gibi toplantıların devamlı yapılması gerektiğini dile getirdi.

"EN BÜYÜK ŞANSIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Eski milli futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise “En büyük şanslarımızdan biri Sayın Cumhurbaşkanımızın sporcu kimliğinin olması. Sıkıntılarımızı daha kolay anlatabilip, problemlerimizi daha pratik çözebiliyoruz. Benim futbol oynadığım yıllar 90’lı yıllar. O yıllardaki statları, tesisleri, şimdiki zamanla kıyasladığımızda, Cumhurbaşkanımızın futbola pozitif ayrımcılık yaptığını görebiliriz. Ülke genelinde, AK Parti döneminde yapımı devam eden 36 modern yeni stat bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce yeni tesis yapılmıştır’’ dedi. Yıl sonuna doğru Meclis’te spor yasasının gündeme geleceğini ifade eden Özalan, bu yasa çalışması ile futbol tarihinde devrim yaratacaklarını söyledi.

"İZMİR’E ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI"

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İzmir’imizde 5 yıl önce 3 stadyum yapmak için yola çıktığımızda, yerel yönetimlerin gereksiz başlattığı, stadyumlar şehir içinde mi olacak, şehir dışında mı olacak tartışması ile zaman kaybettik. Türkiye’de stadyumların temeli atılıp inşaatlar yükselirken, İzmir’de çivi dahi çakamadık. Bizim en büyük sıkıntımız, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar İzmir’de spora yabancı yerel yöneticiler olması. Biz 15 yıl boyunca büyük sıkıntılar çektik. Ben de Torbalıspor Kulüp Başkanlığı yaptığım dönemden biliyorum, Sayın Aziz Kocaoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak spora destek vermedi, özellikle şehrin marka değerini artıracak kulüplerimize en ufak katkı dahi koymadı. O 15 yıllık dönem, İzmir’de sporu olumsuz manada etkiledi. Projelerini de gördük. Tire’ye stadyum yapıldı, şimdi kaderine terk edildi. Çok eleştirdik o dönem. Ama nafile. Yerel yönetimlerin bu işlerde lokomotif olması lazım. Planlama yetkisi, yer tahsisi gibi konular yerel yönetimlerin yetkisinde. Son Başbakanımız Binali Yıldırım ile de çok çabaladık ama yerel yönetimlerin engelleriyle karşılaştık. Ne yazık ki vizyon eksiklikleri nedeniyle, bu yatırımların şehrimize ne kadar katkı sağlayacaklarını göremediler.’’