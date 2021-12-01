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İzmir'de Suriyeli dehşeti

İzmir'in Konak ilçesinde Tuğba Serbest, işe gittiği sırada, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İbrahim Talep'in yumruklu saldırısına uğradı.
İzmir'de Suriyeli dehşeti

Serbest, aldığı yumruk darbesiyle bayılırken, kısa sürede polis ekiplerince yakalanan saldırgan ise tutuklandı. 

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Tuğba Serbest, işe gittiği sırada, Suriye uyruklu İbrahim Talep'in saldırısına uğradı. Serbest'e yumruk atan saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, kadın ise aldığı darbe sonucu savrularak düştü.

Bayılan Serbest'e yardıma koşan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İbrahim Talep'i takip eden bir vatandaş ise polis ekiplerine yerini bildirip, saldırganın yakalanmasını sağladı.

Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürülürken, talihsiz kadın ise kaldırıldığı Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim Talep'ten şikayetçi oldu.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Talep, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklandı.

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