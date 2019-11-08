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İzmir'de Suriyeli kadınlar midye dolma üretecek

Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kadınlar, İzmir'de midye dolma üretim tesisi açtı.
İzmir'de Suriyeli kadınlar midye dolma üretecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen "Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi" projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kadınlar, İzmir'de midye dolma üretim tesisi açtı.

Proje kapsamında "balık ve midye eğitimi" alan 10'u Suriyeli, 10'u Türk olmak üzere 20 kadının kurduğu Turna Kadın Kooperatifine ait Alsancak'taki midye dolma üretim tesisi törenle açıldı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, böylesi bir tesisin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Japon Hükümeti ve FAO ile ortaklaşa başlattıkları projenin önemine değinen Bakan, "Bu proje aslında küçük fikirlerin, emek ve özveri ile çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğine dair iyi bir örnektir. Kooperatifçilik sistemi her zaman önem verdiğimiz konular arasında yer almıştır ve devam edecektir. Burada birliktelik ve gönüllülük üzerinde kurulan kooperatifin açılışını yapıyor olmaktan büyük gurur ve kıvanç duyuyorum." dedi.

Turna Kadın Kooperatifi Başkanı Derya Davaz, aldıkları eğitim sonucu böyle bir fırsatı kendilerine sunan ilgililere teşekkür etti.

Suriyeli ve Türk arkadaşlarıyla güzel bir dayanışma içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayan Davaz, "Arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde bu işleri yürüteceğimize inanıyorum. Her şey daha güzel olacak. Çok emek verdik. 20 kadın ortağız. Midye dolma yapacağız, güvenilir gıda üretmek istiyoruz. Midye dolma sektöründe büyük bir sıkıntı var. Biz bunu en iyi ve güvenilir şekilde yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli ortaklardan Nuha Kanavati ise yıllardır Türkiye'de olduklarını ve en güzel şekilde ağırlandıklarını belirterek, "Bu kooperatifte 20 kişiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Beraber çalışıyoruz. Her şeyi burada öğrendik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen tesiste üretilen midyeler katılımcılara ikram edildi.

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