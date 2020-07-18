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İzmir'de taksicilerle kokareççinin yer kavgası: 3 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında çıkan yer kavgasında, 2 kişi tabanca ile vurularak, 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'de taksicilerle kokareççinin yer kavgası: 3 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Kıvanç Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında devam yer kavgası, bugün silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre cadde üzerinde araçlarını park edip müşteri bekleyen taksicilerden Cahit D. (54) ile Reşat D.(30), aynı bölgede seyyar kokoreççilik yapan Aydan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Aydan B. (36) belinden çıkarttığı tabanca ile Cahit D. ve Reşat D.'ye ardı ardına ateş açtı. Bu sırada, ateş altında kalan taksicilerden biri de Aydan B.'yi bıçakla yaraladı.

Vucutlarına kurşunların isabet ettiği takciler ve bıçakla yaralanan kokareç satıcısının kavgası çevredekilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Silahla vurulan ve amca- yeğen oldukları öğrenilen Cahit D. ve Reşat D., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Aydan B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Aydan B.'nin dün akşam saatlerinde Cahit D. ve Reşat D. ile tartıştığı da öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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