  • BIST 1.447
  • Altın 526,069
  • Dolar 8,6178
  • Euro 10,4972
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

İzmir'de tartıştığı akrabasını göğsünden bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, akraba olduğu ileri sürülen iki kişinin arasındaki sözlü tartışma henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavgaya döndü.
İzmir'de tartıştığı akrabasını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3575 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu ileri sürülen Uğur Ç. ile K.S. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine K.S., bıçakla Uğur Ç.'yi göğsünden bıçakladı.

Şüpheli K.S., olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan K.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga08 Haziran 2021 Salı 09:13
  • Ankara merkezli 12 ilde operasyon: 26 gözaltı08 Haziran 2021 Salı 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Haziran 2021 Salı 09:08
  • Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni08 Haziran 2021 Salı 09:07
  • Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı08 Haziran 2021 Salı 09:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 21:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı07 Haziran 2021 Pazartesi 19:43
  • Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:55
  • Müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülecek07 Haziran 2021 Pazartesi 16:54
  • Bakan Pakdemirli su tasarrufu sağlayan teknolojik akıllı sulama sistemini tanıttı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti