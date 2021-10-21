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İzmir'de terör operasyonu: HDP'li ilçe başkanları da gözaltında

İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de terör operasyonu: HDP'li ilçe başkanları da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.a2-012.jpg

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

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