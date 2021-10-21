İzmir'de terör operasyonu: HDP'li ilçe başkanları da gözaltında

İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.