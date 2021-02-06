İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 19 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 19 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 19 göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.